Rıza Çalımbay: G.Saray maçında hakem iyi olmalı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, milli maç arasının ardından Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmayı kazanarak, Avrupa kupalarına katılma hedefine bir adım daha yaklaşacaklarına inandığını söyledi.

"HEDEF İLK 5'TE BİTİRMEK"

Bordo-mavili teknik adam, kalan haftaların tümünün final niteliğinde olduğunu da vurgulayarak, "Avrupa kupalarına katılmak için rakibimizin kim olduğuna bakmadan kazanmak zorundayız. Bu maçta bizi şampiyonluk yarışı veren bir Galatasaray bekliyor olacak. Dolayısıyla üst düzey bir tempoda maçın oynanacağını düşünüyoruz. Maçı yönetecek hakeme de çok iş düşecektir. Umarım hakem arkadaşımız için de iyi yönetilmiş bir karşılaşma olur. Biz var olan kapasite ve potansiyelimizi sahaya yansıtırsak oradan istediğimiz sonuçla ayrılacağımıza inanıyoruz. Hedef ligi ilk 5'te bitirmek" diye konuştu.

"ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ OLUR"

Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İlk kez şampiyonluk yarışındaki favorisini açıklayan deneyimli teknik adam, "Ben bu sene de Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi işler yaptılar. Hem lig hem de kupa oldukça iyi gidiyor. Güçlü bir kadroları var ve yapılanması çok iyi" diye konuştu.