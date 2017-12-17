Rıza Çalımbay: Hakemler Burak önyargısını kırmalı

Çalımbay, maç sonrası yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Bursaspor final maçlarımızdan bir tanesiydi. Bundan önce oynadığımız maçlar da öyleydi. Ben geldikten sonra bütün maçlar final havasında geçti. Çünkü, her oynadığımız maç bizi yukarıya taşıyacak maçlardı. Kaybedeceğimiz puan ya da puanların telafisi zor olacaktı. Her maça final havasında baktık. Bu maçın kolay olmayacağını biliyorduk. Bursaspor çok iyi, deplasmanda iyi kapanan kontratak yapan bir takım. Biz zaman zaman istediğimiz gibi olmasa da oyunun hakimiydik. Güzel şeyler yaptı. Özellikle ikinci yarıda arkadaşlarım inanılmaz mücadele etti. Hedeflediğimiz bir final maçı kaldı. İnşallah Kardemir Karabükspor ile oynayacağımız bu maçı da iyi şekilde bitireceğiz. Bunun için de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz.”

Çalımbay: Penaltıları Burak’tan dolayı mı vermiyorlar bilmiyorum

"HAKEMLER BURAK'TAN DOLAYI MI PENALTI VERMEDİ.."

Rakipleri karşısında ilk yarı istedikleri şeylerin olmadığını ifade eden Çalımbay, hakemlerin de daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bursaspor, iyi bir takım. Oynatmayan, kolay kolay pozisyon vermeyen bir takım. İkinci yarı golü bulduktan sonra iyi şeyler yaptık. Üzüldüğüm şey Burak ile ilgili. Gerçekten 1-2 tanesi kesin penaltıydı. Belki Burak'tan dolayı mı vermiyorlar. Bence biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Hakikaten üzüldüğümüz pozisyonlar oldu. Allah korusun son dakika gol yesek maç berabere bitecek, verilmeyen penaltıya üzüleceğiz. Burak ile ilgili ön yargılı olmamaları gerekiyor. Mükemmel özellikleri olan oyuncu. Hakemler için de bu pozisyonları süzmek, doğru karar vermek zor ama hakem arkadaşlar biraz daha dikkatli bakarlarsa 2-3 tane penaltı diye düşündüğümüz pozisyon var. 1’i yüzde yüz penaltıydı. Sonuna kadar devam edeceğiz. Burak’la ilgili ön yargılı olmalarını, bazen Burak’ın düştüğünü kabul etmeleri gerekiyor.”

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"İKİNCİ YARI AVANTAJLIYIZ"

Her geçen gün iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını anlatan Çalımbay, “Önceliğim ilk 11'imi bulmaktı. Zorlanarak yüzde 70'ini bulduk. Kolay kolay orda oyuncu değişikliğine gitmiyoruz. Onazi geçen maç takımın en iyi oyunculardan biriydi. Bugün kendisini oynatmadık, maçtan önce konuştuğumuzda oynadığımız takımın bazı özelliklerinden dolayı olduğunu anlattık. Onazi’yi oynatmadığımız için üzüldük. Kasımpaşa maçında özellikle de ikinci yarısında takımın en iyisiydi. Belli bir iskelet ve oyun sistemi kurduk. Tabi bazı eksikliklerimiz var. Bunları devre arasında çalışarak belki 1-2 takviye yaparak olanaklarımızı bulmaya çalışacağız. Maddi imkandan sıkıntı yaşamazsak transfer düşünürüz. Şu an mevcut kadronun maddi açıdan sıkıntısı olursa transferden vazgeçer yolumuza devam ederiz. İkinci yarı bu yarıdan daha zor maçlar oynayacağız ama bir avantaj var, rakiplerimizin hepsi buraya gelecek. Bunu iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

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"ONAZİ’Yİ GÖRMEDİM"

Çalımbay, bir gazetecinin "Onazi saha kenarında ısınmaya geldikten sonra saati göstererek oyuna girmek istemedi. Rodallega, ise son dakikada kapris yapmadan girdi. Bunu nasıl yorumlarsınız" şeklindeki sorusu üzerine şunları kaydetti:

“Ben görmedim. Bülent hocanın yanına geldi. Ben görsem olaya tepkim öyle olmaz çok farklı olurdu. İyiki görmemişim. Biz orda kimseyi düşünecek durumda değiliz. Rodallega'yı o dakikada oyuna sokmak istemem ama o anda ihtiyacım vardı. Kendisiyle konuşarak oyuna aldım. Oyuncumu oyuna alırken motive ederim. Kimi nerde alacağımı bilirim. Kendimde futbol oynadım. Takım kaptanıydım son 1 dakika girerdim. Takım için o an önemliydi.”