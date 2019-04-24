Rıza Çalımbay: Kalsaydık Konya ilk 5'te olurdu

Spor Toto Süper Lig'de son 10 haftada galibiyet alamayan Atiker Konyaspor'un eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, göreve devam etmeleri halinde yeşil-beyazlı ekiple ilk 5'te olabileceklerini söyledi.

Çalımbay, Konya'da çok iyi bir takım kurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yanlış şeyler yapıldı ama futbolun içinde olan şeyler bunlar. Her zaman her şey iyi gitmeyebilir. Eğer biz orada olsaydık Konya ilk 5 içinde olurdu. Çok iyi takım kurmuştuk ve gayet iyi gidiyorduk. Belki istediğimiz transferleri yaptıramadık yönetime ama eğer görevimize devam etseydik kesinlikle takımın çok daha iyi yerde olacağını iddia ediyorum. Çok iyi oynayıp kazandığımız bir maçtan sonra ayrıldık. Konya'da devam etseydik kesinlikle ilk 5'te olurduk. Konya kaç maçtır galip gelemiyor, Malatya galip gelemiyor ama puan sıralamasına baktığınızda fazla bir kopukluk yok. Orada kazanılacak 3-4 puanla belki de çok daha iyi bir yerde olacaktı Konyaspor."