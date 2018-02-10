Rıza Çalımbay: Kayıpları telafi edebiliriz

Trabzonspor, Süper Lig 21. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Rıza Çalımbay yayıncı kuruluşa konuştu.

Bordo-mavililer son 5 maçtır kazanamıyor ancak Rıza Çalımbay, takımından ümitli.

KAZANMAK İÇİN GELDİK

Maç sonu konuşan Çambay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bir şey diyemiyorum artık. Bu maça göre istediğimiz şekilde olmadı. İlk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bazı şeylerden dolayı bocaladık ama her türlü riske de girdik. Şans geldi penaltı. Arkadaşımız çok iyi penaltıcı ama şanssızlık yaşadı. Geçen hafta Beto, bu hafta Hopf. Penaltıyı kurtardı. Yapacak bir şey yok.

Buraya kazanmak için geldik. Başka kesinlikle hiçbir düşüncemiz yoktu. Ancak gol pozisyonlarında son paslarda değerlendiremedik. Elimdeki kadroyla yoluma devam ediyorum. Her oyuncumuz elinden gelen gayreti gösteriyor. Devre arasında tabii ki transfer istedik ama kulübün durumu da malum. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman güzel pozisyonlar yakalıyoruz ama talihsizlikler de yaşıyoruz."

13 MAÇ VAR TELAFİ EDEBİLİRİZ

"Taraftarlarımızın takımına sahip çıkması gerekiyor. Bize destek versinler. Daha 13 maçımız var. Takımı sıkıntılı bir durumda aldık ve iyi yerlere getirdik. Daha iyi yerlere gideceğiz. Önümüzde dönüm maçları var ve bu kayıpları telafi edebiliriz. Penaltıyı atıp buradan galip ayrılabilseydik her şey farklı olacaktı."