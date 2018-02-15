Rıza Çalımbay: Kimseden çekinmiyoruz

Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 22'nci haftasında Pazar günü Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

KİMSEDEN ÇEKİNMİYORUZ

Çalımbay, Medipol Başakşehir ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin, "Başakşehir, Fenerbahçe maçına çıktığı kadroyla bize karşı çıkmayacak. Bambaşka ideal kadroyla çıkacaklardır. Kimseden çekinmiyoruz. Takımıma, taraftarlara çok güveniyorum. İnşallah kazanan taraf biz olacağız." diye konuştu.

TAKIM KÖTÜ OLSUN İSTİYORLAR, İZİN VERMEYECEĞİZ

Bir gazetecinin, bordo-mavili takımın, alınan beraberliklerle ilgili olarak korkak futbol oynadığı yönündeki eleştirileri sorması üzerine Çalımbay, şu değerlendirmede bulundu:

"Göreve burada bir kaos ve kriz olduğunu bilerek geldim. Buradaki insanların gelirken neler söylediğini de çok iyi biliyoruz. Herkesin takım yaptığını, herkesin ne olursa olsun eleştirdiğini, iyi olsam da yüzde yüz eleştiri alacağımı biliyordum. Bunlar beni ilgilendirmiyor, üstünde dahi durmam. Biz buraya geldiğimizden beri çok iyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Bu takımın yaptığı çok güzel şeyler var. Kötü bir grafik çizmedik. Biz yenilmedik. İnsanlar kötü olsun diye uğraşıyorlar maalesef. Burada sağduyulu taraftarların takımına sahip çıkması lazım. O arkadaşlar takımın yenilmesini, mağlup olmasını, daha kötü olmasını istiyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Ligi çok çok iyi bir yerde bitireceğiz, ne olursa olsun. Biz kötü değiliz, sadece şanssızız. Eğer futbol içinden gelen insanlar iyi analiz yaparlarsa gerçeği ortaya koyarlar."