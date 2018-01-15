Rıza Çalımbay: Remy'yi istiyoruz

Rıza Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Çalımbay, transferde Novak ve Remy isimlerinin sorulması üzerine her iki oyuncunun gündemlerinde yer aldığını ancak alternatiflerinin de bulunduğunu ifade ederek bu konuda şunları söyledi:

REMY VE NOVAK'I İSTİYORUZ

“Biz geldikten sonra oyuncu aradık. Hepsinin alternatif var. Neticede maddiyata geliyor. Her türlü bize uyacak oyuncu almamız gerekiyor. Remy ve Novak’tan sonra altında bir sürü isim var. Bakalım ikisi de olmazsa öbürlerine bakacağız. Çok kaliteli oyuncular bulduk ama bazılarını alma şansımız yok. Eğer kendi takımında oynayan oyuncuları alıyorsan çok büyük para vermek gerekiyor. Zor ama dediğimiz gibi yüzde yüz iki oyuncu almamız gerekiyor.”