Rıza Çalımbay: Rodallega'ın pozisyonu penaltı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Takımının bugünkü performansından memnun olduğunu söyelyen Rıza Çalımbay, Rodallega'nın bir pozisyonun da penaltı olduğunu belirtti.

"RODALLEGA'NIN POZİSYONU PENALTI"

Rıza Çalımbay'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Biz bugün gerçekten iyi oynadık. Oyundan hiç kopmadık. Son dakikada bile gol kaçırdık. Takımıma söyleyecek bir şey bulamıyorum. Herkes elinden geleni yaptı. Kalecileri gerçekten iyi oynadı.

Takımımdan çok memnunum. Bir süreçten geçiyoruz. Daha önce de söylemiştim. Hem Konya, hem Fenerbahçe maçlarının ikinci yarılarını çok iyi oynadık ve son dakikalarda yediğimiz ölü toplardan berabere kaldık. Ancak bu maçta hakikaten galibiyeti hak ettik. En az 4-5 olması gereken maçtı.

Rodallega'nın pozisyonu bize göre %100 penaltı. Çok merak ediyorum yayıncı kuruluşta ne diyecekler. Söyleyebilirse benim için çok iyi olur."

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"KAMİL AHMET GİBİ BİR OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VAR"

"Kamil Ahmet Çörekçi’nin yükselen bir performansı var bu sizi diğer maçlarda sıkıntıya sokar mı?" sorusuna ise Çalımbay, "Bizi sıkıntıya sokmaz biz memnun oluruz. Hak eden formayı alır. Bizim sıkıntımız gol sıkıntısı, Burak Yılmaz’ın dışında oynarsa Rodallega atacak oynarsa N’Doye atacak yada Yusuf Yazıcı, onun dışında bizim gol atma sıkıntımız var. Bizim yönetimle devre arasında çalışmamız ve benim en çok istediğim gol özelliği olan bir oyuncu istiyordum. Onu alabilseydik böyle maçlarda işimizi çözecekti ama yapamadık. O yüzden bugün böyle bir oyuncuya ihtiyacımız olduğu bir kez daha görüldü. Biz geldikten sonra takımın performansından çok memnunum. Son oynadığımız maçlarda sahadan beraberlikle ayrıldık ama rahatlıkla kazanabileceğimiz maçlardı. Biz her maç gol buluyorduk. Oynadığımız son 3 maçı da rahatlıkla kazanabileceğimiz maçlarda ama futbolun içinde olan şeyler bizi buldu. Önemli olan bu oyunu diğer maçlara yansıtmak. Golü de mutlaka bulacağız. Ben Rodallega’ya kızmıyorum çünkü uzun süredir oynamadı. Oynamaya oynamaya bazı özelliklerini kaybetmiş olabilir ama onu kazanacağımıza ve çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.