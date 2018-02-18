Rıza Çalımbay: Sadece Burak'tan gol bekliyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

GOL PROBLEMİMİZ VAR

Gol problemi yaşadıklarını kaydeden Çalımbay, "Her şeyden önce iyi başladık, çok da güzel pozisyonlar yakaladık. Bunları atmamız gerekiyordu. Bir tane atarsanız, daha farklı olurdu. Bu şimdinin sorunu değil. Devre arasında da söyledim, bu takımın gol problemi var. Sadece Burak'tan gol bekliyoruz" dedi.

Gol atamadıklarını vurgulayan teknik adam, "Beklemediğimiz anda gol yedik. Gol yemek önemli değil telafi edersin ama bizdeki sıkıntı; gol atamıyoruz. Göztepe maçında 10 pozisyon var yine atamadık." ifadelerini kullandı.