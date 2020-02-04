Rıza Çalımbay: Şampiyon olacağız demedim

Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, ligin 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 5-1 yenilerek, beklemedikleri sonuç aldıklarını söyledi.

Mağlubiyetten ders çıkartacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Bu bize çok şey kazandırır. Çünkü lig çok uzun bir maraton ve daha 14 kritik maçımız var. Bunun yanında da kupa maçlarımız var. Arkadaşlarımızla bugün toplantı yapacağız, çok iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi.

"BEN HİÇBİR ZAMAN ŞAMPİYON OLACAĞIZ DEMEDİM"

"Hiçbir zaman şampiyon olacağız diye ortaya çıkmadık, benim ağzımdan kimse şampiyon olacağız sözünü duymamıştır" diyen Çalımbay, "Bizim dışımızdaki alttaki takımların hepsi 'biz şampiyon olacağız' diyorlar. Olabilir, futbol bu. Biz maç maç bakıyoruz. Futbolcu arkadaşlarıma sezon başından beri yürekten inanıyorum, güveniyorum. Çok iyi şeyler yapacağımıza kesinlikle inanıyorum. Transfer olan arkadaşlarımızla 2-3 hafta sonra uyumu sağladıktan sonra çok iyi alternatifli bir kadromuz olacak. En önemli şey sakat arkadaşlarımız da iyileştiği zaman daha iyi bir duruma geleceğiz" şeklinde konuştu.