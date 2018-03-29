Rıza Çalımbay: Şampiyonluğun en güçlü adayı G.Saray

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç hakkında A Spor'a konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞUN BİRİNCİ ADAYI"

"Zor bir maç oynayacağımızı biliyoruz. Galatasaray özellikle evinde çok iyi oynuyor. Galatasaray şu an şampiyonluğun birinci adayı. En avantajlı takım olarak görünüyor ama bizim de hedeflerimiz var."





GOMİS VE RODRİGUES'E ÖZEL ÖNLEM

Rıza Hoca, G.Saray'ın iki kilit ismi Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis'i kilitlemek için taktiğini belirledi.

Maç boyunca sağ bek Pereira'ya yine sağ kanatta oynayacak Abdülkadir Ömür yardım edecek. Aslan'ın soldan gelmesi engellenecek. Böylece Rodrigues'in Gomis'i beslemesinin de önüne geçilecek.

TEK HAMLEDE İŞİ BİTİRİN

Çalımbay, stoperleri Uğur ve Hubocan'ı da Gomis'e karşı uyardı. Tecrübeli hoca, "Tek hamlede işi bitirin. Topu aldığında tehlikeli oluyor. Tek hamle istiyorum" uyarısı yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü ayrıca kapılan topların bir an önce Burak Yılmaz ile buluşturulmasını istedi. Orta sahada pas oyunu dışında uzun toplar tercih edilecek.