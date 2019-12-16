Rıza Çalımbay: Şampiyonluk için bunlar yetmez

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının muhteşem geçtiğini ifade ederken, ligin ilk yarısında kalan 2 maçı da en iyi şekilde bitirmeleri gerektiğini söyledi.

"MUHTEŞEM BİR LİG MAÇI OLDU"

Deneyimli çalıştırıcı, “Dünden beri zaten bu konu ile ilgili konuşuyoruz. Bizim için çok önemli maçtı ama bizim en önemli maçımız Malatya maçıydı. Bizim için dönüm maçıydı ve o maçı geçtikten sonra Fenerbahçe karşılaşmasının anlamı daha da büyük oldu. Her şeyden önce mükemmel bir atmosfer vardı taraftar açısından. Hem bizim hem de Fenerbahçe’nin taraftarı doldurunca çok muhteşem, çok çekişmeli geçen bir lig maçı oldu. Çok şeyler yaşandı. Biz başından sonuna kadar oyundan kopmadan oynadık. Hata yapmadık mı, yaptık. Özellikle son paslarımızda biraz daha dikkatli olabilseydik belki rahatça bir maç oynayabilecektik." dedi.

Çalımbay "Eğer Fenerbahçe gibi bir takıma bu kadar pozisyona girip atmazsan ondan sonra zaten öyle bir cezayı görürsün. Biz gol pozisyonundayken dönen top da gol oldu. Ayrıca bundan sonra daha dikkatli olmamız gerektiğini arkadaşlarımızla konuştuk. Çünkü özellikle biz deplasmanlarda böyle pozisyonlar yakalıyoruz. Onları artık değerlendirmemiz gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ama dünkü maç tabii ki her açıdan çok iyi oldu, bizim için iyi bir galibiyet oldu. Tek amacımız, tek hedefimiz kalan 2 lig maçımızı çok iyi şekilde bitirmek. Onun dışında kupa maçımız var. Bunları çok iyi şekilde bitirip ondan sonra devre arasında daha iyi hazırlık yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN BUNLAR YETMEZ"

'Sivasspor şampiyonluk yarışında var mı?' sorusuna Çalımbay, “Bizim onu dememiz için bazı şeyleri tam yapmamız gerekiyor. Hem oyun olarak olsun, hem taraftar açısından olsun. Ben bu maçta dolacağını biliyordum ama Malatya ve Kayseri maçında bizim taraftarımız muhteşemdi. Oraya kadar gelip bizi desteklemeleri, kendilerine ayrılan yeri doldurmaları çok iyiydi. Bunun bir tek Fenerbahçe maçında dolması önemli değil, diğer maçlarda da dolması gerekiyor. Takım için çok büyük bir destek oluyor. Onlarla beraber gitmek gerekiyor bu işte. Yönetim kendine düşeni zaten yapıyor. Şu an kimsenin maddi açıdan burada bir sıkıntısı olmadı. Onun için şu anda her şey gayet iyi ama bir şampiyonluk düşünüyorsan tabii ki bunlar yetmez. Daha farklı şeyler yapmamız gerekiyor” cevabını verdi.