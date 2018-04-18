Rıza Çalımbay sezon sonu bırakacağını açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 30'uncu haftasında cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

"SİVASSPOR MAÇINI MUTLAKA KAZANMALIYIZ"

Sivasspor maçını kazanmaları gerektiğini belirten Çalımbay, "Taraftarımız önünde bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Kalan 5 maçımızı mükemmel şekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Klasik olacak ama hepsi final niteliğinde. Bu maçların hiçbiri kolay değil. Maç içerisinde 3 oyuncu sakatlandı. Tam kadro devam edebilseydik, maçtan farklı neticeyle ayrılabilirdik. Her şey geride kaldı, şu anda tek düşüncemiz Sivasspor maçı." ifadelerini kullandı.

VEDA SÖZLERİ: GİDERKEN RAPOR VERECEĞİZ

Bordo-mavili kulüpte göreve gelen eski başkan ve teknik direktör Özkan Sümer ile görüştüğünü de belirten Çalımbay, "Özkan hoca, benim çok saygı duyduğum biri. Bana göre Trabzonspor'a çok şey katmış, teknik direktör olarak hakikaten mükemmel işler yapmış hocamız. Kendisiyle uzun bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin içerisinde alt yapı, 1461 Trabzon, A takım hepsi var. Takımla ilgili ne yapılması gerektiğini kendisiyle görüştük. Zaten giderken sezon bitince kulübe mutlaka bir rapor vereceğiz. Onun içinde tekrar bir görüşme yapmamız gerekiyor. Herhalde önümüzdeki hafta kendisiyle bir araya geleceğiz" diyerek açıklamalarını tamamladı.

50 YILDA 38 HOCA

Bordo-mavili kulübün 50 yıllık tarihinde bugüne kadar 10'u yabancı, 28'i Türk olmak üzere toplam 38 çalıştırıcı görev yaptı.

Trabzonspor'un teknik direktörleri Trabzonspor'un lig tarihinde görev alan teknik direktörleri şöyle:

Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kırman, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Altan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sunderman (Almanya), Metin Türel, Werner Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain Breams (Belçika), George Leekens (Belçika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Almanya), Samet Aybaba, Turgay Semercioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Vahid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay Kafkas. Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze (Gürcistan) ve Rıza Çalımbay.

