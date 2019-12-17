Rıza Çalımbay: Sivasspor çocukluk aşkımdı

Kanal 58'de yayınlanan "Spor Aktif" programına katılan Rıza Çalımbay, küçükken Sivasspor maçlarını aile büyükleriyle beraber statta izlediğini söyledi.

Sivas Yıldızeli doğumlu olan başarılı teknik direktörün sözleri şu şekilde:

"İNGİLİZCE ÖĞRENMEK İÇİN KAÇAK FUTBOLCU OLDUM"

"İngiltere'ye dil öğrenmek için gittiğimde bu işi daha hızlı ve güzel öğrenebilmek için amatör bir kulüpte resmi maçlarda forma giydim. Futbolcu olduğumu da söylemedim. Şu anda ekibimde olan Ayhan Hoca ile orada tanıştım.

"TÜRKİYE'DE İKİ STAT BİLİRİM"

Türkiye'de iki stat bilirim. 4 Eylül ve İnönü Stadı. Sivasspor çocukluk aşkımdı. Sivasspor maçlarını, büyüklerimizin yanında stada giderek izlerdik."