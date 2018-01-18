Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, yabancı futbolcuların hazırlık kampına katılırken gevşek davrandıklarını söyledi.

İKİ OYUNCU CEZALANDIRILACAK

Sosa ve Esteban’ın kampa mazeretsiz olarak geç katılmasının takıma saygısızlık olduğunu söyleyen Rıza Çalımbay, “Ben oyuncularımla gitmeden önce konuştum. Kimse geç kalmayacak dedim. Yabancılara zaten ekstra izin verdik. Eğer mazeretiniz varsa Konyaspor maçında oynamasın dedim. Katılım tarihinde herkes burada olacak dedim. Bütün takım geldi, sadece Onazi izin istedi, annesi rahatsızdı. Gidebilir miyim dedi ve yerli oyuncuların katıldığı tarihte takıma katılacağım dedi ve geldi. Bütün takım geldi, Sosa ve Esteban yok. Niye yok. Yabancı oyuncuların yaptığı bir şey var, ya pasaport kayboluyor, ya bilet gidiyor ya da uçak kaçıyor. Ama giderken neden kaçmıyor bu uçak. Herkes gelmiş, 2 kişi yok. Sosa ve Esteban’ın gelmemesi bir kere arkadaşlarına saygısızlık. Tabii ki ceza alacaklar. Hele ki 2 oyuncu da tecrübeli isimler. Bir mazeretin varsa bildireceksin. Ben cezadan taraftar olan birisi değilim ama burada önemli olan takıma yapılan hareket. Bütün arkadaşların burada çalışıyor ama sen yoksun. Bu oyuncularla konuşmanıza gerek bile yok. Futbolcu bunu yapıyorsa, söyleyecek bir şey yok. Ne söyleyecek ki sana. Uçak kaçtı diyecek, bu böyle oldu diyecek. Bunlarla uğraşacak durumda değiliz. Bizim için önemli olan takım. Uymayan arkadaşlar cezaya katlanacaklar” ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay: Sosa ve Estaban cezalandırılacak VİDEO

YUSUF VE ABDÜLKADİR'LE İLGİLİ KONUŞTU

Genç oyuncular Yusuf ve Abdülkadir’le ilgili de konuşan başarılı teknik adam, “Onur, Uğur ve Burak, takımın lider oyuncuları. Bu isimler bana yardımcı olacaklar ve oluyorlar da. Teknik direktör bir yere kadar gidebilir, sahanın içine giremez. Sahanın içinde her şey onlara ait. Ben Beşiktaş’ta takım kaptanıydım ve maç içinde biz hep takıma sahip çıkıyorduk. Onların da bunu yapması gerekiyor ve bunu da gayet iyi yapıyorlar. Başarı istiyorlar. Onlara her zaman bizim ihtiyacımız var. Burak zaten eskiye göre inanılmaz şekilde değişmiş ve çok iyi yere gelmiş. Yusuf ve Abdülkadir, Trabzon’un yetiştirdiği ender oyunculardan birisi. Şu anda da gayet iyi gidiyorlar. Daha çok şey katmaları gerekiyor kendilerine. Tecrübeyle olacak bu. Oyunun içinde olan arkadaşlar olacaklar. Çok çok başarılı olacaklarına ve yurt dışına gideceklerine inanıyorum. Trabzonspor, Türk futbolu ve Trabzon altyapısı için çok önemli bu durum. Yurt dışına gidip başarılı olurlarsa da çok sevinirim ben” açıklamasında bulundu.