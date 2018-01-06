Rıza Çalımbay: Sosa'ya ceza vereceğiz

Rıza Çalımbay, Antalya kampında düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

MAZERET BELİRTMEDİLER

Çalımbay, dün izinleri biten ve mazeret göstermeden kampa katılmayan Jose Ernesto Sosa ile Esteban Alvarado'ya cezai yaptırım uygulanacağını söyledi.

Mas'ın ayrılış sürecini de değerlendiren Çalımbay, "Mas'ın kendi ısrarı, girmek istemesi, ailesinin kararı sonrası böyle oldu. Biz oyuncu almadan göndermek istemezdik. 'Ben size verimli olamam' dedi. Sonra izin verdik" şeklinde konuştu.

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan Çalımbay, "Devre arasında 1-2 transfer yapmak istiyoruz. Antalyaspor'dan Sakıb'ı istedik. Maicon'u da biz getirdik, istedim. İhtiyacımız var. Uzaktan yabancı oyuncu almaktansa bildiğimizi istiyoruz. Antalyaspor bırakırsa konuşuruz. Antalyaspor, Maicon'u bize vermeyeceğini bildirdi. Biz de onlara teşekkür ettik" dedi.