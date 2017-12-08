Rıza Çalımbay, Sosa'yı idmandan kovdu

Sezon başında büyük uğraşlar sonrasında Trabzonspor'a transfer edilen Sosa, bir türlü istenilen performansı sergileyemedi.

Rıza Çalımbay'ın takımın başına geçmesinden itibaren de çok az forma şansı bulan Arjantinli futbolcu, dünkü antrenmanda tecrübeli teknik adamla söz dalaşına girdi.

BURANIN PATRONU BENİM

Antrenmanda teknik direktör Rıza Çalımbay ile Sosa arasında kısa süreli bir söz düellosu yaşandı. Bunun üzerine Rıza Çalımbay tecrübeli oyuncuya; "Bana, kendini Trabzonspor'a verecek oyuncu lazım. İdmandan çıkabilirsin. Buranın patronu benim" dedi.

ÇALIMBAY'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Çalımbay'ın idmandan çıkardığı Sosa'nın idman sonrası yanlış anlaşıldığı gerekçesi ile tecrübeli teknik adamdan özür dilediği öğrenildi. Öte yandan Rıza Çalımbay'ın Sosa'yı takımda istemediği ve devre arasında gönderilmesini istediği öğrenildi.