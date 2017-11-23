Rıza Çalımbay: Taraftar bizimle gurur duyacak

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Çalımbay, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde soruları yanıtladı.

TARAFTAR BİZİMLE GURUR DUYACAK

Trabzonspor'da başarılı olmayı amaçladığını vurgulayan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Benim hedefim, hedeflerim var. Bunları da gerçekleştireceğim. Taraftarın gurur duyacağı bir takım yapacağız. Sahaya geldiğinde mücadele etmeyen, gol yemiş, maçı bırakmış takım görmeyecekler. Her zaman maçın başından sonuna kadar arzulu ve istekli bir takım olacak. Biz şu anda hala bakıyoruz, oyuncularımızı izliyoruz, sorunları görüyoruz. Devrede bunların hepsi birleşecek ve ondan sonra karar vereceğiz."

"Benim hedefim var, Trabzonspor'da çok başarılı olmak istiyorum. Teknik ekip olarak nasıl bir sorumluluk aldığımızın farkındayız. Biz bunu oyuncu arkadaşlarımızla başaracak güçteyiz. Düzelmesi gereken birkaç tane kritik şey var. Bunları da devreye kadar düzelteceğiz. Başkanımızla, yönetimimizle bir araya geleceğiz, sorunları masaya yatırıp çözeceğiz. Çünkü Trabzon'un çok iyi şeylere layık olduğunu düşünüyorum. Burası bir futbol kenti. Futbolu burası kadar seven bir yer görmedim, bilmiyorum. Burada bir bütün olmak gerekiyor."