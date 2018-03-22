Rıza Çalımbay: Trabzon 2 yılda 1 şampiyon olmalı

Fanatik gazetesine bir röportaj veren Rıza Çalımbay, Trabzonspor'u çalıştırmayı her zaman istediğini ifade ederken, bordo-mavili kulübün nasıl başarılı olacağını da anlattı.

"TRABZON POTANSİYELLİ BİR CAMİA"

Trabzon'un futbolcu yetiştirme anlamında çok iyi bir şehir olduğunu ifade eden Çalımbay, "Trabzonspor'u çalıştırmayı kariyerimin her safhasında istedim. Çünkü burası her açıdan potansiyeli çok büyük bir camia. Toprakları futbolcu anlamında da çok verimli. Trabzonspor’un başarısız olmasına benim aklım ermiyor." dedi.

Trabzonspor'un 3 büyüklerin kavgalarını kullanması gerektiğini söyleyen Çalımbay şöyle konuştu: "Eğer biraz radikal kararlar alınır ve bu yapının arkasında durulursa ben Trabzonspor’un her sezon ilk 2 içinde olabileceğine inanıyorum. İstanbul’daki büyük takımlar zaten birbiriyle uğraşırken Trabzonspor bu süreçleri iyi kullanıp avantajlarını sahaya yansıtırsa başarılar, hem de kalıca başarılar kendiliğinden gelir, bugün konuşulan sorunların da lafı bile olmaz."