Rıza Çalımbay: Trabzon’da hedef bitmez

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bordo-mavili takımda başarılı olacağını söyledi.

BURADA HEDEF BİTMEZ

Takımın başına sezon başında geçseydi durumun farklı olabileceğini belirten tecrübeli teknik adam, “Trabzon’a geldikten iki gün sonra Malatya maçını oynadık. O maçı şimdi oynasak kesinlikle kaybetmezdik” diye konuştu.

Trabzonspor’un büyüklüğünün tartışılmamasını gerektiğini vurgulayan Çalımbay şu ifadeleri kullandı: “Trabzonspor’un her zaman başarılı olması gerekiyor. Hedefi hiçbir zaman bitmez. Bunun bilincindeyiz. Ben de Trabzonspor’a başarılı olmak için geldim.”