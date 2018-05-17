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Rıza Çalımbay: Trabzonspor ile yollarımızı ayırdık

Yönetimle görüşen Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, önümüzdeki sezon takımın başında olmayacağını açıkladı.

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Rıza Çalımbay: Trabzonspor'dan ayrıldım

Trabzonspor yönetimi, önümüzdeki sezon Rıza Çalımbay'la çalışmayacak.

Yönetimle görüşen tecrübeli teknik adam, Karabükspor maçının ardından görevi bırakacağını duyurdu.

SON MAÇIM OLACAK

Rıza Çalımbay, "Dün yönetimle görüştüm ve burada gelecek sezon çalışmak istemediğimi söyledim. Teşekkür ettim ve yollarımızı ayırdık. Karabük maçıyla inşallah buradaki son maçımızı çok iyi şekilde tamamlayacağız" dedi.

Çalımbay, "Trabzonspor'da en çok üzüldüğüm şey kulübü FIFA'ya şikayet edip hala takımda olan arkadaşlarla çalışmak oldu" şeklinde konuştu.

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