Rıza Çalımbay: Transfer yasağının gelmesi daha iyi oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Riza Çalımbay, kulübe transfer yasağı gelmemesini dileyerek, olası bir yasağın bordo-mavili ekibe güç katacağına inandığını söyledi.

Çalımbay, ligde kalan 9 maçı en iyi şekilde tamamlayıp Avrupa kupalarına katılmak istediklerini belirtti.

ÇOK DAHA İYİ OLDU

Trabzonspor'a gelen transfer yasağının takımın lehine olabileceğine belirten Çalımbay, “Ben bir kere sözleşmeden korkmuyorum. İstesem devre arası sözleşme yenileyebilirdim yani söyleyebilirdim. Ben sezon bitsin istedim. Trabzon camiası büyük ve sevdiğim bir camia. Burada başarının geleceğine inanıyorum. Ama benim bir kaygım yok. Bana iki yıl teklif edildi ancak benim kabul etmemem kötü anlamda değil, onlar beni görür ben onları diye. Sezon sonu oturur konuşuruz. Transfer yapılmaması ya da yasağın olması Trabzon'a güç katar, bana göre bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Mersin'de daha da zor durumdaydık ve orada mükemmeldik. Buradaki kadroyla iç içeyiz, altyapıdan aldığımız oyuncular da var, kiralık arkadaşlar da var. Güzel şeyler olabilir. İnşallah transfer yasağı olmaz ama böyle bir sıkıntıda Trabzon bunun altından kesinlikle kalkar, çok daha iyi olur" dedi.

EN İYİ ÖRNEK BEŞİKTAŞ

Çalımbay, "Bazı kulüpler de çok sıkıntılar yaşadılar. Ancak çok iyi yerlere geldiler en basit örneği Beşiktaş kulübü. Bunlar kulüpler için bir soluklanma, bir nefes almadır. Trabzon camiası bir iki yıl bir şey kaybetmez belki de çok şey kazanır. Ben de kendime göre Trabzonspor'a çok güzel bir rapor çıkarıyorum. Sadece benim dönemim değil daha öncesine dair de görüşlerim var, bunları da yönetime veririz. Trabzon oradan zarar almaz, güçlenerek çok iyi şekilde, iyi bir duruma geleceğine yürekten inanıyorum” açıklamasında bulundu.