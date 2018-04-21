Rıza Çalımbay: Yapacak bir şey yok

Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın başında istediklerini yaptıklarını ancak yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

Kontratak, defans yapan rakipleri karşısında devrenin uzatma bölümünde gol yediklerini ifade eden Çalımbay, "İkinci yarı da telafi edecek pozisyonlara gireceğimizi biliyorduk, girdik ama değerlendiremedik. İkinci yarı sonlara doğru riske girdik. En büyük şanssızlığımız 2 haftadır sakatlıklar. Kamil Ahmet ve Uğur Demirok'un çıkması bugün bütün oyun düzenimizi bozdu. Ondan önce Sivasspor'un pozisyonu yoktu. Telafi edecek gücümüz vardı ama iki oyuncu çıktığı zaman hamle şansınız olmuyor. Geçen hafta başımıza gelen Onur'un sakatlığından dolayı korkarak Rodallega'yı değiştirdik. Onu da ürkerek son 15 dakika kala mecburen oyuna aldık." şeklinde konuştu.

"ŞANSIMIZ YOKTU"

"Şans yanımızda değildi." diyen Çalımbay, şunları kaydetti: "Böyle bir maç yaşandı, yapacak bir şey yok. Önümüzde 4 maç var, bunlara bakmak lazım, en avantajlı biziz. Ne olursa olsun takımda her yerde birlik, beraberliğin olması takıma sahip çıkılması lazım. Bugün oyuncularımızı suçlayacak bir şey bulamıyorum. Kaçırdığımız goller var, maçı çevirmek için bütün gayreti gösterdik. Bütün takımlara karşı sürpriz sonuçlar oluyor. Biz de bugün beklemediğimiz bir şey yaşadık. İki haftadır sakatlıklardan, girdiğimizi pozisyonları değerlendiremediğimizden dolayı şanssızlıklar yaşadık."

Çalımbay, takımda son 2 maçta 5 sakatlık yaşanmasının antrenmanlardan kaynaklanmadığını belirterek, "Ahmet çarpışmadan, Uğur ayağını fazla açmasından dolayı sakatlandı. Antrenmanlardan kaynaklanan bir şey olduğunu sanmıyorum. Sezon sonu yükleme şansımız yok arkadaşlarımıza. Isınmaları dört dörtlük yapıyorlar. Bizimki bir şanssızlık." değerlendirmesinde bulundu.