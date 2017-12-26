Rıza Çalımbay: Yusuf ve Abdülkadir satılabilir

Trabzonspor'un başına geçtikten sonra takıma büyük ivme kazandıran Rıza Çalımbay, genç futbolcuların transferiyle alakalı konuştu.

"PARA PUL DÜŞÜNMÜYORLAR"

İki genç oyuncunun da Trabzonspor'u çok sevdiğini söyleyen Çalımbay, "Dün hem Yusuf hem de Abdülkadir ile görüştüm. Kendimden örnek verdim. Çünkü ben de 17 yaşında Beşiktaş'ta oynadım. Oynadıkları yer mükemmel bir yer, altyapıdan çıkıp kendi memleketinin takımında oynaması çok güzel bir şey. Yusuf-Abdülkadir şu kadar paraya buraya gidiyor yazılınca arkadaşlara faydadan çok zarar veriliyor. Ben onlara bunu anlattım. İkisi de çok karakterli ve Trabzon´u çok seviyorlar. Ne para pul ne de farklı bir şey peşindeler. Sadece Trabzon forması giymek istiyorlar ve burada başarılı olmak istiyorlar." dedi.

"İYİ TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLMELİ"

Yusuf ve Abdülkadir'in geleceğiyle alakalı iyi karara alınması gerektiğini ifade eden Çalımbay şöyle konuştu: "Allah korusun Trabzon'da her şey olabilir, kötü gidiş de olabilir, herkes gidebilir ama Yusuf ve Abdülkadir Trabzonlu. En çok şeyi onlar yaşar. Başarıyı yakaladığında en çok onlar sevinir, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bir maç oynuyor şişiriyorlar, sonra kötü oynayınca farklı şeyler yazılıyor. Anlatarak, çalışarak onları daha iyi duruma getireceğiz. Şu anda iyiler. Hem Trabzonspor´a hem de milli takıma çok büyük faydaları olacak. İnşallah Avrupa'ya da gider çok başarılı olurlar. Yusuf ve Abdülkadir de çok önemli, geleceğiyle ilgili de güzel karar almalıyız.





Hem Yusuf hem de Abdülkadir'e çok iyi bir teklif gelirse, hem kulüp hem de oyuncuların menfaatine olduğunda farklı davranmak gerekiyor. Yusuf'un çok iyi yerlerde oynayacağına inanıyorum. Şu an tam uçta çıkış yapmak üzere. Yönetimimizin de bu konularda güzel karar vereceğine inanıyorum. "