Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kadıköy'deki 50. Yıl Cumhuriyet Feridun Tümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen söyleşiye katıldı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'deki yabancı sayısını fazla bulduğunu söyledi. Çalımbay, Galatasaray'ın 11 yabancıyla maça çıkmasını da eleştirdi.

11 YABANCI VAR, ORADA İSTİKLAL MARŞI ÇALIYOR

Rıza Çalımbay, Süper Lig'de uygulanan yabancı futbolcu kontenjanını fazla bulduğunu dile getirerek, "Şu anki yabancı sayısı fazla. 14 oyuncu gerçekten fazla. Galatasaray bir maça 11 yabancıyla çıktı. Orada İstiklal Marşı çalıyor. Gelecek yabancılar için yeni bir kriter olması gerekiyor. İngiltere güzel bir örnek. Kendi milli takımında belli sayıda maç oynamadıysan, İngiltere'de forma giyemiyorsun. Bu işin zaman zaman hem milli takımımıza hem de kulüplerimize zararı oluyor. Kriter koyarsanız bence daha kaliteli oyuncular gelir ve daha iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Çalımbay'dan yabancı eleştirisi - İZLE

UNUTAMADIĞI MAÇ KADIKÖY DEPLASMANI

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde unutamadığı birçok maç olduğunu anlatan Çalımbay, Beşiktaş'ı çalıştırdığı 2005 yılında Fenerbahçe'yi bir kişi eksik kalmalarına rağmen deplasmanda 4-3 yendikleri karşılaşmanın bunların başında geldiğini ifade etti.