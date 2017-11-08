Rıza Çalımbay'ın 5 maddelik yeni planı

Bordo-mavili takımın başında 4 resmi müsabaka geçiren teknik direktör Rıza Çalımbay, yeni takımını markaj altına alacak. Eksikleri tespit edip sıkıntılara çözüm üretmeye çalışacak olan deneyimli teknik adam, yönetim kuruluna da durumu rapor edecek.

SIKINTILILAR BİTECEK

Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile sıkıntılı günleri geride bırakmak istiyor. Ersun Yanal ile yaşadığı kaoslu günleri Çalımbay'ın gelişiyle biraz olsun aşmayı hedefleyen bordo-mavililer yeni hocasıyla çıktığı 3 Spor Toto Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında 2 galibiyet, 1'er mağlubiyet ve beraberlik elde etti.

Süper Lig'e verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Çalımbay, oyuncularını daha yakından tanıyarak kendi oyun felsefesini hangi oyuncularla nasıl yapabileceği konusunda fikir sahibi olacak.

KÜSENLERİ KAZANACAK

Çalımbay'ın Antalya Belek'te pazar gününe kadar sürmesi planlanan kampta en büyük amacının forma giyemedikleri için küsen oyuncuları kazanmak olduğu belirtildi. Milli takıma giden futbolculardan yoksun bir hazırlık dönemi geçirecek bordo-mavili takımda Rıza Çalımbay, bu durumu fırsata çevirerek fazla forma giymeyenlerle daha yakından ilgilenme imkanı bularak performanslarını ve isteklerini yakından görecek.

1-Eksikler tespit edilecek

2-Sıkıntılar belirlenecek

3-Futbolcular çok yakından tanınacak

4-Bire bir görüşmeler yapılacak

5-Moral ve motivasyon artırılacak