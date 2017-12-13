Rıza Çalımbay'ın transfer hedefleri belli

Rıza Çalımbay'la birlikte Süper Lig'in son haftalarda en dikkat çeken takımlarından olan Trabzonspor'da transferde rota stoper olarak belirlendi.

STOPERE 2 TRANSFER İSTİYOR

Devre arasında savunma bölgesine takviye yapmayı planlayan bordo mavililerde, Marsilya forması giyen Doria ve Panathinaikoslu Moledo listenin başında yer alan isimler. Çalımbay'ın istediği Moledo ve Doria'nın kulüpleriyle devre arasında temas kurulacak. Savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan Trabzonspor, 2 stoper alarak kadrosunu güçlendirme peşinde.

ALTINORDULU 2 GENÇ DE LİSTEDE

Öte yandan bordo mavili yönetimin savunmaya yönelik takviyelerde geleceğe yatırım düşüncesininde olduğu öğrenildi. Altınordu forması giyen sol bek Yusuf Acer ve stoper pozisyonunda oynayan Recep Yemişçi'yi de listede olan diğer futbolcular.

Bu arada yapılacak transferlerle birlikte Trabzonspor'da devre arasında kadroda revizyon da bekleniyor. Rıza Çalımbay'ın gelişinden sonra oyuncu sayısı çok fazla şeklinde rapor verdiği bordo mavili ekipte, özellikle kanat rotasyonunda az forma şansı bulan isimlerle yollar ayrılacak.