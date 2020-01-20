Rıza Çalımbaylı Sivasspor zirveye iyice yerleşti

Süper Lig'in 18. haftasının en önemli maçında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

7. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 45. dakikada Mustapha Yatabare'nin attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup eden Yiğidolar, siyah-beyazlılarla arasındaki puan farkını 10'a çıkardı.

Galatasaray'ın 10, Fenerbahçe'nin 6, Trabzonspor'un da 5 puan önünde bulunan kırmızı-beyazlı ekip, şampiyonluk yarışında olacağını herkese gösterdi.

Rıza Çalımbay'ın şampiyonluk yorumu ViDEO

RIZA ÇALIMBAY'IN ŞAMPİYONLUK YORUMU

Şampiyonluk şanslarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay şöyle konuştu: "Daha 16 maç var, kolay değil. Çoğu takımlar beklenmedik anlarda puan kaybedecek. Esas maçlar bundan sonra başlayacak. Şu anda biz hariç herkes şampiyonluğa aday. Altımızdaki takımların hepsi 'şampiyon biz olacağız' diyor. Haklı olabilirler. Biz maç maç bakıyoruz, puan hesabı yapmıyoruz, önümüzdeki maçı kazanmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk konusu çok erken."





KÜÇÜMSEDİLER, YILMADI BAŞARDI

Lider Sivasspor'un yakaladığı bu önemli başarıda şüphesiz en büyük pay sahibi Rıza Çalımbay.

Kariyeri boyunca pekçok haksızlığa ve zorluğa maruz kalan 56 yaşındaki teknik adam, yılmadan çalışarak her geçen yıl biraz daha üzerine koymasını bildi.

Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde Kadıköy'de kazanılan 4-3'lük efsane Fenerbahçe maçı öncesi tribünde açılan üzücü pankart hala hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Hatırlanacağı gibi bir grup taraftar, kapıcı çocuğu olan ve bununla her zaman gurur duyduğunu dile getiren Rıza Çalımbay için "Rıza Efendi, 2 ekmek 1 süt" yazılı bir pankart açmış ve taraflı tarafsız herkesin tepkisi toplamıştı.