Rıza Hoca transfer listesini Sivasspor'a sundu

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yapılacak olan transfer çalışmaları ile ilgili konuştu. Kırmızı-beyazlı ekiple 1 yıllık anlaşmaya imza atan Çalımbay, yeni sezonda başarılı ve güzel bir kadro kuracaklarını söyledi.

Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra uzun süredir oyuncu seyrettiğini ifade eden ‘Atom Karınca’ lakaplı hoca Çalımbay, "Çok oyuncunun gitmesi aslında bir avantaj. Şöyle ki kendi takımımızı yapmış olacağız. Biz Konyaspor’dan ayrıldıktan sonra uzun süreden beri oyuncu seyrediyoruz. Türkiye’de de Avrupa’nın hemen hemen her yerinde de. İyi oyuncular kazandıracağız buraya. Onun için bu bir avantaj. Önemli olan bu oyuncuları transfer edebilmek bir an önce. Yani çok oyuncunun gitmesi dezavantaj olmayacak. Bundan önce geldiğimizde de zaten çok iyi oyuncuları kazandırmıştık. Aynı şekilde yapacağız" şeklinde konuştu.

HOCANIN HEDEFİNDE 3 İSİM VAR

Öte yandan TRT Spor'un aktardığına göre Rıza Çalımbay'ın listesinde Eren Derdiyok, Aatif Chahechouhe ve Alper Potuk var. DG Sivasspor 3 büyüklerde tutunamayan bu oyuncular için harekete geçecek.

Rıza Hoca'nın özellikle Kasımpaşa'da birlikte çalıştığı Eren Derdiyok'u çok istediği öğrenildi.