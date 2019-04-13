Rıza Kayaalp 9. kez Avrupa şampiyonu

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı yenen Rıza Kayaalp, altın madalya elde etti.

YERLİKAYA'NIN REKORUNU GEÇTİ

Şampiyonada grekoromen stilde mindere çıkan Rıza Kayaalp, Gürcü rakibini 3-0 yenerek üst üste 8, toplamda ise 9. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Rıza Kayaalp, 9. zaferiyle Türk güreş tarihinde Avrupa şampiyonalarında en fazla altın madalya kazanan sporcu unvanını elde etti. Rıza, bu şampiyonadan önce rekoru Hamza Yerlikaya’yla paylaşıyordu.