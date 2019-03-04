Rıza Kayaalp: 9.kez Avrupa şampiyonluğu istiyorum

Olimpiyat ikinciliği ile birlikte dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp, 8-14 Nisan tarihleri arasında Romanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Bursa Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) Büyükler Greko-Romen Milli Güreş Takımı ile birlikte kampa giren Kayaalp, bir kez daha şampiyonada kürsünün zirvesini hedefliyor.

Şampiyona hedeflerine ve sakatlığındaki son durumuna ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan milli güreşçi Rıza Kayaalp, hazırlıkların çok iyi gittiğini belirtti. Bursa'daki kampın ardından Ankara'da da son hazırlıklarını yapacaklarını aktaran milli güreşçi, akabinde Avrupa Şampiyonası'na gideceklerini söyleyerek, "Burada Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşen pehlivan ağabeylerimiz var, onlarda da antrenman yapıyoruz. Uzun vadede güreşler yapıyoruz, 30-40 dakika gibi çünkü ciddi bir sakatlıktan çıktım, yeniden formumu bulmak için uzun güreşler yapıyorum. Vücudumu güreşe hazırlıyorum. Bunun yanında da ağırlık antrenmanları yaparak güç topluyorum. Benim için bu sene daha iyi geçecek. Çünkü çok ciddi bir sakatlıktan çıktım, 2-3 yıldır beni gerçekten çok zorlayan bir sakatlıktı. Bunun o aralar farkında değildim ama maçlarımı zor alıyordum. Şimdi artık 6 dakika saldırabilecek pozisyona geldiğimi düşünüyorum" dedi.

Kariyerinde birçok başarı elde eden ve şu ana dek 8 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, bu kez ise mindere rekor için çıkacak. Şampiyonaya kısa bir zaman kaldığına işaret eden milli güreşçi, altın madalya için iddiasını da koruyarak, "Avrupa Şampiyonası'nda 9'uncu kez Avrupa şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Kazanırsam bu Türkiye'de de ilk olacak. 8 Avrupa şampiyonluğuyla Hamza Yerlikaya da var. O'nun rekorunu geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nda egale etmiştim. Şimdi de Allah'ın izniyle rekoru kıracağız" diye konuştu.

"2020'DE HEDEFİM ŞAMPİYONLUK"

Avrupa Şampiyonası'nın ardından Avrupa Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nın olacağını belirten Kayaalp, özellikle Dünya Şampiyonası'nın altını çizdi. İlk 5'in Olimpiyat vizesi alacağı şampiyonanın kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren milli sporcu, "Benim hedefim her zaman zirve. Orada da 4'üncü kez dünya şampiyonluğu hedefim var. 2020'ye kadar bu hedeflerimiz devam edecek. İnşallah 2020'de de olimpiyatlarda şampiyon olarak, ikinciliğin, üçüncülüğün yanına olimpiyat şampiyonluğunu da eklemek istiyorum. Bunun için çok çalıştım ve her zaman aynı şekilde daha çok çalışmaya devam edeceğim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sakatlık olmadığı sürece son saniyeye kadar savaşabilecek pozisyonda hissediyorum. Güreşte o mindere çıkarken rakibin karşısında gerçekten büyük bir cesaret, yürek olması lazım. Korkak olmamanız lazım. Allah'a şükür bende korkaklık yok, yürek var, cesaret de var. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak için tüm savaşımı, gayretimi 2020 Olimpiyatları'na kadar vermek ve orada ülkemi başarıyla temsil etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.