Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Kaspiysk kentinde bulunan Ali Aliyev Spor Salonu'ndaki müsabakaların ilk gününde Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Rumen Alin Alexuc-Ciurariu ile karşılaştı. Rakibini 4-0 mağlup eden milli sporcu, finale yükselme başarısı gösterdi.

HAMZA YERLİKAYA'NIN REKORUNU YAKALAYACAK

Rıza Kayaalp bu sonuçla birlikte Avrupa şampiyonalarında üst üste 9'uncu kez finale yükselmiş oldu. Kayaalp yarın finalde Rus Vitalii Shchur ile karşılaşacak. Rıza Kayaalp eğer şampiyonluğa ulaşırsa, Hamza Yerlikaya'nın 8 Avrupa şampiyonluğu zaferini yakalamış olacak.

Grekoromen stil 55 kilo yarı finalinde Estonyalı Helary Maegisalu ile mücadele eden Ekrem Öztürk ise rakibi karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen rakibine üst üste 2 sayı verdi ve 4-3 geriye düştü. Maçın son anlarında bir puan alıp maçı 4-4 yapan Ekrem Öztürk buna rağmen maçı kaybetti.

Ekrem Öztürk yarın Bulgar Nedyalko Petrov ile bronz madalya için mindere çıkacak.

Bir diğer maçta ise Rahman Bilici'nin grekoromen stil 63 kilo ilk turunda yenildiği Moldovalı Donior Islamov, bir üst turda rakibine mağlup oldu ve finale yükselemedi. Rahman Bilici böylece repesaj hakkı elde edemeyerek elendi.

Şampiyona yarın final ve repesaj mücadeleleri ile devam edecek.