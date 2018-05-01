Rıza Kayaalp Avrupa şampiyonu oldu

Kaspiysk kentindeki şampiyonanın ikinci gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus Vitalii Shchur ile karşılaştı. Milli güreşçi, Avrupa şampiyonalarında üst üste 9. kez final müsabakasına çıktı.
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8. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Ali Aliyev Spor Salonu'daki günün son müsabakasında, geçen yıl üçüncü olan Rus rakibini 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etmeyi başaran Rıza, Avrupa Şampiyonası'nda zirveyi yine rakiplerine bırakmadı.
Rıza, üst üste 7, toplamda ise 8. kez Avrupa şampiyonu olarak "Asrın Güreşçisi" unvanına sahip Hamza Yerlikaya'nın rekorunu egale etti.