Rıza Kayaalp dünya şampiyonu

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp büyük bir başarıya imza atarak göğsümüzü kabarttı.

4. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp altın madalyaya ulaştı.

Böylece Rıza, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Rıza Kayaalp, 2011, 2015 ve 2017'nin ardından 4. kez bu başarıyı yakalamış oldu. Öte yandan Rıza, 2013 ve 2014'te gümüş madalya, 2009 ve 2010'da ise bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu VİDEO

Şampiyonluğun ardından Rıza Kayaalp şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. 10. yılım ve çok önemli madalyalar kazandım. Allahım bana bugünleri nasip etti. Türk halkına armağan olsun, her şeyi onlar için yaptık. Her şeyi bayrak için yaptık. İstiklal Marşımızı bir kez daha okuttuk."

Rıza Kayaalp: Her şey Türkiye için VİDEO