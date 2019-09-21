Rıza Kayaalp gözünü Olimpiyatlara dikti

Yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Feghouli, Selçuk İnan ve Belhanda kafilede yer almadı.

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Ronaldo'nun aradığı kadın bulundu

Bir TV programına katılan Ronaldo, çocukken kendisine yiyecek veren 3 kadını aradığını söylemişti. O 3 kadından biri olan Leca, "Eğer beni yemeğe davet etmek istiyorsa kesinlikle giderim" dedi.