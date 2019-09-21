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Rıza Kayaalp gözünü Olimpiyatlara dikti

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda şampiyonluğa ulaşan Rıza Kayaalp, Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyatları öncesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

| Haber Merkezi
Rıza Kayaalp gözünü Olimpiyatlara dikti
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Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek 4'üncü kez dünya şampiyonu olmuştu.

Tarihi bir başarıya imza atan Kayaalp, hız kaybetmeden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için çalışmalara başladı.

Kariyerinde kazanamadığı tek madalya için mücadele edecek olan Rıza Kayaalp, Olimpiyat şampiyonluğunu çok istediğini dile getirdi.

ÇOK HIRSLI

Twitter hesabından bir video paylaşan Rıza'nın Cable aletiyle göğsünü güçlendirdiği görülüyor.

Rıza Kayaalp gözünü Olimpiyatlara dikti - İZLE

Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu VİDEO

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