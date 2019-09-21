Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek 4'üncü kez dünya şampiyonu olmuştu.
Tarihi bir başarıya imza atan Kayaalp, hız kaybetmeden 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için çalışmalara başladı.
Kariyerinde kazanamadığı tek madalya için mücadele edecek olan Rıza Kayaalp, Olimpiyat şampiyonluğunu çok istediğini dile getirdi.
ÇOK HIRSLI
Twitter hesabından bir video paylaşan Rıza'nın Cable aletiyle göğsünü güçlendirdiği görülüyor.
Rıza Kayaalp gözünü Olimpiyatlara dikti - İZLE