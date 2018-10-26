Rıza Kayaalp'e ilk turda final tadında rakip

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 130 kiloda temsil edecek son dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, bugün ilk turda Estonya'dan Heiki Nabi ile karşılaşacak.
Milli güreşçimizin ilk maçı, Türkiye saatiyle 09:45'te başlayacak.
Karşılaşmalar, Dünya Güreş Federasyonu'nun sitesinden (https://unitedworldwrestling.org/event/world-championships-33) takip edilebilecek.
GEÇEN YIL FİNALDE YENMİŞTİ
Rıza Kayaalp, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Nabi ile finalde karşılaşmış ve rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazanmıştı.
Milli güreşçi Rıza Kayaalp Dünya Şampiyonu