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Rıza Kayaalp'e ilk turda final tadında rakip

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda yarın mindere çıkacak milli güreşçi Rıza Kayaalp, ilk turda Estonya'dan Heiki Nabi ile mücadele edecek.

Rıza Kayaalp'e ilk turda final tadında rakip
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 130 kiloda temsil edecek son dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, bugün ilk turda Estonya'dan Heiki Nabi ile karşılaşacak.

Milli güreşçimizin ilk maçı, Türkiye saatiyle 09:45'te başlayacak.

Karşılaşmalar, Dünya Güreş Federasyonu'nun sitesinden (https://unitedworldwrestling.org/event/world-championships-33) takip edilebilecek.

GEÇEN YIL FİNALDE YENMİŞTİ

Rıza Kayaalp, geçen yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Nabi ile finalde karşılaşmış ve rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazanmıştı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp Dünya Şampiyonu

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