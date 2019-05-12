Rize-G.Saray maçının hakemleri kızağa çekiliyor

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Serkan Çınar ile VAR hakemi Alper Ulusoy eleştiri oklarının hedefinde.

MHK İKİ HAKEMİ DE BEĞENMEDİ

Verdiği penaltılar ve gösterdiği kırmızı kartla maçın önüne geçen Serkan Çınar, Türkiye'nin gündemine oturdu. Başta Rizespor olmak üzere herkesin tepkisini çeken Çınar'ın yönetimini MHK de beğenmedi.

İki tartışmalı penaltıda Serkan Çınar'ı VAR'a gelmesi konusunda uyaran Alper Ulusoy da Çınar gibi cezalandırılacak. İki hakemin de kalan 2 haftada maç alamayacağı, bunun yanında gelecek sezon için de artık düşünülmediği öğrenildi.

Merkez Hakem Kurulu, Serkan Çınar'ın verdiği iki penaltının da doğru olmadığını düşünüyor. Ayrıca Emre Akbaba'nın ayağının kırıldığı pozisyonda ise Samudio'nun kasıtlı bir müdahale yapmadığı, dolayısıyla kırmızı kartın ağır bir karar olduğu ifade ediliyor.

VAR hakemi Alper Ulusoy'un da Serkan Çınar'ı yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle hakemlik kariyeri tehlikede. MHK'nin iki hakem için önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.