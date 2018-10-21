Rize kazanamadı F.Bahçe kümenin üstünde kaldı

Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Konyaspor'u konuk etti.
RİZE'DE PUANLAR PAYLAŞILDI
Mücadelenin 41. dakikasında Rizespor Boldrin'in penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Ev sahibi ekibin bu golüne Konyaspor yine penaltıdan karşılık verdi. 82. dakikada topun başına geçen Jahovic maça denge getirdi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonucun ardından Rizespor puanını 8'e, Konyaspor ise 13'e yükseltti.
FENERBAHÇE 15. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU
Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve küme düşme hattına kadar gerileyen Fenerbahçe, dün Sivasspor'la berabere kalarak puanını 9'a çıkarmıştı. Rizespor'un kazanması durumunda küme düşme hattına girecek olan sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibinin rakibiyle 1-1 berabere kalmasıyla haftayı 15. sırada tamamladı.
(Küme düşme hattında son durum)