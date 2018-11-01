Rize, kupada Sarıyer'e 5 attı

Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Sarıyer'i 2-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.
Çaykur Rizespor maçın 48. dakikasında kazandığı penaltı atışını gole çeviremedi.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim Bozbey
Sarıyer: Kubilay Anteplioğlu, Ozan Solak, Abdullah Karmil (Dk. 84 Mürsel Civelek), Hüsnü Başkurt, Fırat Sezer, Adem Koçak, Nuri Fatih Aydın (Dk. 77 Doğukan Emeksiz), Kerem Çalışkan (Dk. 82 Emirhan Ebrar Akdemir), Bertul Kocabaş, Abdullah Topkara, İskender Alın
Çaykur Rizespor: Ujkani, Fink (Dk. 46 Koray Altınay), Talbi, Jach, Emir Han Topçu (Dk. 86 Brabec), Petrucci, Robin Yalçın, Mustafa Saymak, Süleyman Koç (Dk. 63 Umar), Samudio, Gladkyy
Goller: Dk. 23 Jach, Dk. 43 Talbi (Çaykur Rizespor), Dk. 28 Bertul Kocabaş (Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 19 Fırat Sezer, Dk. 41 Kerem Çalışkan, Dk. 56 Abdullah Karmil (Sarıyer), Dk. 52 Petrucci, Dk. 90 2 Jach (Çaykur Rizespor)