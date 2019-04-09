Rize'de fileler 2 kez delindi

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor'la Beşiktaş karşı karşıya geldi. 9 gol atılan mücadelede, top 2 defa ağları yırttı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

MURİÇ YIRTTI TAMİR EDİLDİ, GÜVEN YİNE YIRTTI

Mücadelenin 43. dakikasında Muriç'in attığı golde top Beşiktaş ağlarından dışarı çıktı. Daha önce hasarlı olduğu tespit edilen file tamir edildi ancak yeterli olmadı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

İkinci devrede aynı kaleyi Rizespor korurken, 89. dakikasında ağlar bir kez daha yırtıldı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Güven Yalçın'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top filelerden dışarı çıkarken, hakem aut kararı verdi. Siyah-beyazlı ekibin oyuncuları hakeme itiraz ederek pozisyonun gol olduğunu anlattı.

Kısa süre sonra yardımcısının uyarısıyla kararını düzelten hakem, orta noktayı gösterdi ve skor 7-2'ye geldi. Güven bu golle birlikte maçta hat-trick yaptı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)