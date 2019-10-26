Rizespor, Ankaragücü'nü mağlup etti

1 Derbiye doğru: Beşiktaş-Galatasaray Yarın (27 Ekim Pazar) oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi kadrolar şekillenmeye başladı. Fatih Terim, Real Madrid maçında ıslıklanan Belhanda'yı 11'de oynatmayı planlıyor.

2 Saha dışındaki oyuncu penaltı yaptırdı Bundesliga 2'de oynanan Kiel-Bochum maçında ilginç bir olay yaşandı. Kenarda ısınan futbolcu, top sahadan çıkmadan meşin yuvarlağa dokununca hakem penaltı kararı verdi.

3 Karius: Ben daha ne yapayım Karius'un 2-1 kaybedilen Braga maçının ardından soyunma odasında "Kazanmamız için daha ne yapayım? Penaltıyı da mı ben atayım" diyerek takım arkadaşlarına isyan ettiği öğrenildi.

4 Falcao derbiye de yetişmiyor Galatasaray'da uzun süredir takımdan ayrı olarak çalışan Falcao'nun rahatsızlığının aşil tendiniti olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, "Bu durumda tedavi dinlenme odaklıdır" diyor.

5 Beşiktaş'ta futbolcuların maaşları ödendi Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta yönetim, futbolcuların ve personellerin tüm alacaklarını ödedi.

6 Leicester, Southampton'a 9 attı İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Southampton'ı 9-0 yendi ve Manchester United'ın Premier Lig'deki en farklı galibiyet rekorunu egale etti.

7 Başörtüsü açılan kadın futbolcuya yardım Kadın futbolcuların oynadığı bir maç sırasında, başörtüsü açılan kadın futbolcunun yardımına rakip oyuncular yetişti.

8 Necip Uysal ürünleri satılmıyor Beşiktaş'ta ıslıklanan futbolcuların başında gelen Necip Uysal'ın isminin yazılı olduğu tişört, rağbet görmüyor.

9 Halit Kurt: Fatih Terim de dövüyor Kayseri'de antrenörlüğünü yaptığı amatör futbol takımının oyuncularını soyunma odasında döven Halit Kurt, kendisini savundu. Kurt, "Baba şefkatiyle yaptım. Fatih Terim de oyuncularını dövüyor" dedi.