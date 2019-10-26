Rizespor, Ankaragücü'nü mağlup etti

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nda 9’uncu haftasında Çaykur Rizespor, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Rizespor 2-0 kazandı. Müsabakada golleri 28. dakikada penaltıdan Samudio ve 60. dakikada Boldrin attı.
VAR'la gelen penaltı 26. dakikada Hakem Koray Gençerler, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.
Rizespor 4 maçlık yenilgi serisini ve 6 maçlık galibiyet hasretini noktaladı. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 11'e yükseltti ve 10. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 9 puanla 14. sırada kaldı.