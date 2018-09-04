Rizespor'da Aykut Kocaman sesleri

Ali Koç'un gelmesiyle Fenerbahçe'den gönderilen ve henüz bir takımla anlaşmayan Aykut Kocaman, Rizespor'un gündeminde.

ÜZÜLMEZ GİDİYOR İLK HEDEF KOCAMAN

Rizespor yönetimi İbrahim Üzülmez'in istifasını istedi. 4 maçta 2 puanı bulunan ve sezona kötü başlayan Karadeniz ekibi Üzülmez'le bir kez daha görüşecek yolları ayıracak.

Genç teknik adamın gönderilmesinden sonra ise ilk hedef Aykut Kocaman. Daha önce Konyaspor'u da çalıştıran Aykut Kocaman'a teklif yapacak olan Rizespor yönetimi, alternatif olarak da Okan Buruk ve Tolunay Kafkas'ı düşünüyor.

Fenerbahçe'nin başında geçtiğimiz sezon ligi ikinci sırada bitiren Kocaman, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı kaybetmesinin ardından Ali Koç'la görüşmüş ve takımdan gönderilmişti.