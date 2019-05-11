Rizespor Başkanı: Silahım olsa hakemi vururdum

Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Rizespor Başkanı hakeme isyan etti - VİDEO

İYİ Kİ SİLAHIM YOKTU BUNLAR ADAMI KATİL EDER

Rizespor Başkanı Hasan Kartal kendisine yöneltilen "Tribünde silahımı getirin, bu hakemi vuracağım dediniz mi?" sorusuna "Silahım olsa, vururdum, samimi söylüyorum. İyi ki yoktu. Allah göstermesin, adamın yanında silah olsa bunlar adamı katil eder." diyerek cevap verdi.

"HAKEM BİZE NEDEN BUNU YAPIYOR"

Tartışmalı pozisyonların yaşandığı maçta son bölümde yedikleri golle sahadan mağlup ayrılan Rize’de başkan Hasan Kartal, hakem Serkan Çınar'a tepki göstererek, “Bu terbiyesizler nasıl çoluğunun çocuğunun yüzüne bakacak. Böyle bir şey olur mu? Galatasaray camiası büyük camia, bizi yensin, şampiyon olsun bize ne! Bir tane kıçı kırık hakem bize neden bunu yapıyor” dedi.

"ORADA BİR PENALTI YOK"

Rizespor üzerinde oyunlar oynandığının altını çizen Hasan Kartal, “Benim gözümle gördüğüm şey şu, orada bir penaltı yok. Rizespor üzerinde oynanan bir oyun var ancak Rize bunları yemez, Rize bir bütündür” şeklinde konuştu.