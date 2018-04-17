Rizespor bu hafta Süper Lig'e çıkabilir

Sezon sonunda ilk 2 takımın doğrudan Spor Toto Süper Lig'e çıkacağı Spor Toto 1. Lig'de lider Çaykur Rizespor, bu hafta alınacak sonuçlara göre bitime 2 hafta kala bir üst ligin vizesini alabilir.
Adanaspor-Boluspor maçıyla tamamlanan 31. hafta mücadelesinde ilk 3 sırada yer alan ekipler, haftayı birer puanla kapadı. Lider Çaykur Rizespor'un ligde kalma mücadelesi veren Denizlispor deplasmanından 1 puanla döndüğü haftada Karadeniz ekibinin takipçilerinin karşılaştığı müsabakada Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.
Haftayı 60 puanla kapatan Çaykur Rizespor, son 3 haftaya 3. sıradaki MKE Ankaragücü'nün 4 puan önünde girdi. Ümraniyespor ise 57 puanla 2. durumda yer alıyor. Bu hafta alınacak sonuçlara göre Süper Lig'e yükselecek ilk ekip belli olabilir.
Çaykur Rizespor'un bu hafta evinde Akın Çorap Giresunspor'u mağlup etmesi, MKE Ankaragücü'nün ise sahasında Gazişehir Gaziantep karşısında puan alamaması halinde Karadeniz ekibi bitime 2 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.