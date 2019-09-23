Rizespor, Gazişehir maçına 10 yabancıyla çıktı

Türkiye'de son dönemde yabancı kuralı yeniden tartışılmaya başlandı.

Özellikle Galatasaray'ın 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıkması eleştiriliyor ancak Süper Lig'de birçok takım için benzer bir durum söz konusu.

TEK YERLİ GÖKHAN AKKAN

Son olarak Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep maçına 10 yabancı futbolcuyla çıktı. Karadeniz ekibinde, yerli olarak sadece kaleci Gökhan Akkan ilk 11'de kendine yer bulabildi.

Bu durum ise akıllara Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamalarını getirdi.

Yabancı oyuncu sayısının azaltılması gerektiğini dile getiren Hasan Kartal şöyle konuşmuştu: "Başkasının sporcusuyla başarılı olmaktansa bizim yerli futbolcuların başarısızlığını tercih ederim. Yabancı sınırı gelmeli."

(Çaykur Rizespor'un bu hafta sahaya çıktığı ilk 11)