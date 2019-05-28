Rizespor ikinci yarı şahlandı

Süper Lig'de, ilk yarıyı 12 puanla sonuncu kapatan Çaykur Rizespor, ikinci yarı yakaladığı çıkışla sezonu 41 puan ile 11. sırada tamamlamayı başardı.

Sezona İbrahim Üzülmez ile başlayan Karadeniz ekibi, ligin ilk 4 haftasında 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle hanesine 4 puan yazdırdı. Bu sonuçların ardından Üzülmez ile yollarını ayıran yeşil-mavili yönetim, takımı 2 haftalığına teknik sorumlu Mehmet Ali Karaca'ya emanet etti. Rize temsilcisi, Karaca ile çıktığı 2 maçta sadece bir puan alabildi. Başarısız sonuçların ardından yeşil-mavili yönetim 7. hafta takımı Okan Buruk'a emanet etti.

Bu arada başkanlık koltuğu da el değiştirdi. Hasan Kemal Yardımcı görevinden istifa ederken bu göreve Hasan Kartal geldi. Buruk yönetimindeki Çaykur Rizespor, ilk yarıda sadece Fenerbahçe'yi 3-0 yenmeyi başarırken 12. puanla son sırada kaldı.

TRANSFERLER TAKIMA FAYDALI OLDU

Devre arası transfer dönemini hareketli geçiren Karadeniz ekibi, takıma kattığı 7 oyuncusundan da katkı almayı başardı. Defans dörtlüsünü tamamen yenileyen yeşil-mavili ekibin Dario Melnjak, Mykola Moroziuk, Mohamed Aborhune ve Chidozie Awaziem'den oluşan savunması, ikinci yarıda 8 maçın gol yenmeden tamamlanmasına katkı sağladı.

İkinci yarıda takıma katılan savunma oyuncusu Dario Melnjak, attığı 4 golle skora en fazla destek veren isim olurken, Aatif Chahechouhe 3, Nakoulma 2, Azubuike ve Abarhoun da 1 gol kaydetti. Karadeniz ekibi, ligde toplamda 48 gol atmayı başarırken kalesinde 50 gol gördü. Yeşil-mavililer, bu sezon ligde üst üste 18 maçta en az bir gol atma başarısı gösterdi.

VEDAT FARK YARATTI

Yeşil-mavili ekibin Kosovalı forveti Vedat Muric, takımın gol yükünü çekti. Türkiye'deki en iyi sezonunu geçiren Muric, ligde 34 maçta 3 bin 24 dakika ile takımında en fazla forma giyen oyuncu olurken aynı zamanda attığı 17 golle takımının en fazla, Süper Lig'in en çok gol atan ikinci oyuncusu olmayı başardı. Muric, aynı zamanda yeşil-mavili ekipte bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu oldu.

Geçen sezon takım ile bir alt ligde attığı 20 gol ile gol kralı olan Samudio ise 5 golde kalırken 2 kez kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Çaykur Rizespor'da, Muric'ten sonra milli takıma kadar yükselmeyi başaran kaleci Gökhan Akkan da 34 maçta 3 bin 16 dakika ile sahada en uzun süre kalan ikinci oyuncu oldu.