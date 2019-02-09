Rizespor ile Antalyaspor berabere kaldı

1 Başakşehir puan kaybetti Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında Erzurumspor'la evinde 1-1 berabere kaldı ve Galatasaray-Trabzonspor maçının olduğu haftada kritik 2 puan kaybetti.

2 Beşiktaş-Bursaspor - CANLI SKOR Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor.

3 Manchester United kazanmaya devam ediyor Premier Lig'de Manchester United, deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup ederken Ole Gunnar Solskjaer'in ardından yükselişe geçen Paul Pogba, şovuna devam etti.

4 Gözlemciden Alper Ulusoy'a kırık not Merkez Hakem Kurulu yetkilileri Kayserispor-Fenerbahçe maçını yöneten Alper Ulusoy'a kırık not verdi. Ulusoy'un 4 hafta dinlendirilmesi bekleniyor.

5 Emre Akbaba: Ben hazırım Sakatlığını atlatan Emre Akbaba, kendisini çok iyi hissettiğini ve Trabzonspor maçında forma giymek istediğini teknik heyete iletti.

6 Şenol Güneş A Milli Takım'ın başına geçiyor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Futbol takımıyla anlaşma anlaşmaya vardı. Güneş sezon sonuna kadar hem Beşiktaş'ı hem A Milli Takımı çalıştıracak.

7 Beşiktaş taraftarı Kagawa'yı selamladı Beşiktaş, yeni transferi Shinji Kagawa'ya Bursaspor karşılaşmasında Japon selamı ile hoş geldin dedi.

8 Galatasaraylı futbolcular Fatih Terim için oynayacak Galatasaraylı futbolcular, babasını toprağa veren Fatih Terim'in acısını biraz olsun dindirebilmek için Trabzonspor maçını kazanmak ve hocalarına 3 puan armağan etmek istiyor.

9 Derbi öncesi taktik savaşları Galatasaray-Trabzonspor derbisine iki takım da sıkı şekilde hazırlanıyor. Fatih Terim öğrencilerinden erken gol istedi, Ünal Karaman'ın tek isteği ise tamamen maça konsantre olmak.