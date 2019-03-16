Rizespor, Konya'da kazanmayı bildi

Süper Lig'in 6. haftasında Rizespor'un başına geçen Okan Buruk, 3 puanla aldığı takımı düşme hattından Avrupa kupaları potasına kadar getirdi.

RİZE, AVRUPA KUPALARINI ZORLUYOR

Okan Buruk geldikten sonra yavaş yavaş yükselişe geçeb Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında adeta patlama yaptı. İkinci yarıda oynadığı 9 maçta sadece Fenerbahçe'ye yenilen Rizespor, bu süreçte 22 puan topladı.

Devre arasına 12 puanla son sırada giren Rizespor, ikinci yarıda topladığı 22 puanla Avrupa kupaları için iddialı konuma geldi.

35 puanlı rakibi Konyaspor'u Vedat Muriç ve Samudio'nun golleriyle yenen Rizespor, 34 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 6. sıraya yerleşti.

Okan Buruk önderliğindeki Rizespor, bu sonuçla birlikte ilk 5 için kritik bir adım attı.