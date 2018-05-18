Rizespor, Lens'e talip oldu

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen İbrahim Üzülmez yönetimindeki Rizespor, transfer çalışmalarına başladı.
LENS'İ KİRALAMAK İÇİN TEKLİF YAPILDI
İbrahim Üzülmez'le yola devam etme kararı alan Rizespor, genç teknik adamın raporu doğrultusunda Lens için Beşiktaş'ın kapısını çaldı.
Sezon başında önce kiralanan ardından devre arasında bonservisi alınan Lens, Beşiktaş'ın en kötü transferlerinden biri oldu. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde büyük çıkış yakalayan Lens'in Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaratması, kanat oyuncusuyla yol ayrımına gelinmesine neden oldu.
Hollandalı futbolcu için Beşiktaş'a kiralama teklifi yapan Rizespor, siyah-beyazlı ekipten alacağı cevaba göre transfer politikasını şekillendirecek.