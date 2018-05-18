Rizespor, Lens'e talip oldu

Mesut Cenk ve İlkay Erdoğan'ı ziyaret etti

1 Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor Bucaspor'dan Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak bir türlü beklenen çıkışı yapamayan Salih Uçan'a Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu talip oldu.

2 Beşiktaş'ın oyuncu satışından kazandığı para Beşiktaş, Tosic'in Çin'e transferinden sonra Fikret Orman döneminde oyuncu satışından yaklaşık 80 milyon euroluk gelir elde etmiş olacak.

3 G.Saray'ın kasasına 220 milyon TL girdi Cumartesi günü Göztepe deplasmanında alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'ın başarılı performansı kasasını da doldurdu.

4 Beşiktaş, Tosic'i KAP bildirdi Beşiktaş, Dusko Tosic'in transferi konusunda Guangzhou ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

5 Quaresma da Çin'e transfer oluyor Dusko Tosic'i 5 milyon euroya Çin'e satan Beşiktaş, Portekiz Quaresma'yı da 10 milyon euroya yine Çin'e göndermeyi planlıyor.

6 Aykut Kocaman: G.Saray deplasmanlarda kötü Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray'ın deplasmanlardaki kötü performansından dolayı şampiyonluk için umutları olduğunu ifade etti.

7 Süper Lig'de 20'den fazla gol atan yabancı oyuncular Süper Lig'de bir sezonda 20 gol barajını geçen yabancı futbolcuları sizler için derledik

8 Soldado: İmkansızı gerçekleştirmek istiyoruz Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, İspanyol basınına verdiği röportajda takım olarak imkansızı başararak şampiyon olmak istediklerini söyledi.

9 Talisca Beşiktaş'a veda ediyor Anderson Talisca, Demir Grup Sivasspor maçı ile siyah-beyazlı takımdaki kariyerini noktalayacak.