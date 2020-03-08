Rizespor, maç öncesi sahaya asker üniformasıyla çıktı

Süper Lig'in 25. haftasında Rizespor, Alanyaspor karşılaşması, Mehmetçik'e destek görüntüleriyle başladı.
Karşılaşmada, maç öncesi Rizespor teknik heyeti ve futbolcular sahaya, askeri kamuflajla çıktı.
Seramoniye asker montu ve komando beresiyle çıkan oyuncular ve teknik heyet, İstiklal Marşı'nı bayrağa dönerek okudu.
HASAN KARTAL DA ASKER ÜNİFORMASIYLA TRİBÜNDEYDİ
Öte yandan Rizespor Başkanı Hasan Kartal da tribüne askeri kamuflaj ve bereyle çıktı.
Hasan Kartal, İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağına döndü ve asker selamı vererek marşı okudu.
Rize ekibinin Mehmetçik'e verdiği bu destek, karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlar tarafından büyük alkışla karşılık buldu.