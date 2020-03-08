Ensonhaber.com'a dön

Rizespor, maç öncesi sahaya asker üniformasıyla çıktı

Rizespor, Alanyaspor maçı öncesi Mehmetçik'e destek verdi. Başkan Hasan Kartal, Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcular, askeri kamuflaj ile seremoniye çıktı.

| Haber Merkezi
Rizespor, maç öncesi sahaya asker üniformasıyla çıktı
Yorum Yap

Süper Lig'in 25. haftasında Rizespor, Alanyaspor karşılaşması, Mehmetçik'e destek görüntüleriyle başladı. 

Karşılaşmada, maç öncesi Rizespor teknik heyeti ve futbolcular sahaya, askeri kamuflajla çıktı.

Seramoniye asker montu ve komando beresiyle çıkan oyuncular ve teknik heyet, İstiklal Marşı'nı bayrağa dönerek okudu.

HASAN KARTAL DA ASKER ÜNİFORMASIYLA TRİBÜNDEYDİ 

Öte yandan Rizespor Başkanı Hasan Kartal da tribüne askeri kamuflaj ve bereyle çıktı.

Hasan Kartal, İstiklal Marşı okunurken Türk bayrağına döndü ve asker selamı vererek marşı okudu.

Rize ekibinin Mehmetçik'e verdiği bu destek, karşılaşmayı izlemeye gelen taraftarlar tarafından büyük alkışla karşılık buldu. 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM