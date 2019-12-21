Rizespor, Malatya'ya sürpriz yaptı

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın takımı Yeni Malatyaspor ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Rizespor, 2-0'lık skorla kazandı. Rizespor'un gollerini 6. dakikada Oğulcan Çağlayan ile 72'de Umar Aminu kaydetti.
MOROZİUK FENER'E KARŞI YOK
Yeni Malatyaspor deplasmanında sarı kart gören Mykola Moroziuk cezalı duruma düştü. Ukraynalı oyuncu Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 23 puanda kalarak 5. mağlubiyetini aldı. Çaykur Rizespor ise bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetine ulaştı ve 20 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Malatyaspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.